رئيس الجمهورية يجتمع ظهر اليوم بعدد من نوّاب من مختلف الكتل البرلمانية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، دعوة للقاء عدد من النواب من كتل مختلفة على السّاعة منتصف النّهار بقصر قرطاج.
ومن بين النواب الذين سيلتقون رئيس الدولة، نوفل الجمّالي وسمير ديلو ( النّهضة ) ، سامية عبّو ، هشام العجبوني ، نبيل الحاجّي ( التّيّار )، زهير المغزاوي ، هيكل المكّي ( حركة الشّعب ) ، حاتم المليكي ، خالد قسّومة ( غير منتمين لكتل ) ، مصطفى بن أحمد ( تحيا تونس).
من جهته دعا رئيس الحكومة هشالم المشيشي أساتذة وخبراء في القانون للاجتماع اليوم الأربعاء .
يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قد راسل أول أمس الاثنين المحكمة الإداريّة من أجل إبداء رأي استشاري في علاقة بأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين كما راسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.
وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.
وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.
وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.
ومن بين النواب الذين سيلتقون رئيس الدولة، نوفل الجمّالي وسمير ديلو ( النّهضة ) ، سامية عبّو ، هشام العجبوني ، نبيل الحاجّي ( التّيّار )، زهير المغزاوي ، هيكل المكّي ( حركة الشّعب ) ، حاتم المليكي ، خالد قسّومة ( غير منتمين لكتل ) ، مصطفى بن أحمد ( تحيا تونس).
من جهته دعا رئيس الحكومة هشالم المشيشي أساتذة وخبراء في القانون للاجتماع اليوم الأربعاء .
يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قد راسل أول أمس الاثنين المحكمة الإداريّة من أجل إبداء رأي استشاري في علاقة بأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين كما راسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.
وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.
وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.
وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.
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