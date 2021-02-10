   Warda - أكذب عليك  

رئيس الجمهورية يجتمع ظهر اليوم بعدد من نوّاب من مختلف الكتل البرلمانية

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 10:45 قراءة: 1 د, 40 ث
وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، دعوة للقاء عدد من النواب من كتل مختلفة على السّاعة منتصف النّهار بقصر قرطاج.

ومن بين النواب الذين سيلتقون رئيس الدولة، نوفل الجمّالي وسمير ديلو ( النّهضة ) ، سامية عبّو ، هشام العجبوني ، نبيل الحاجّي ( التّيّار )، زهير المغزاوي ، هيكل المكّي ( حركة الشّعب ) ، حاتم المليكي ، خالد قسّومة ( غير منتمين لكتل ) ، مصطفى بن أحمد ( تحيا تونس).


من جهته دعا رئيس الحكومة هشالم المشيشي أساتذة وخبراء في القانون للاجتماع اليوم الأربعاء .

يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قد راسل أول أمس الاثنين المحكمة الإداريّة من أجل إبداء رأي استشاري في علاقة بأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين كما راسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.



وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.

وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.

وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.

Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 220271

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 10 Février 2021 à 13h 23m |           
السؤال الوحيد الذي يمكن توجيهه من طرف النواب:هل اعلمته النيابة العمومية الى اين وصلت الابحاث القضائية في جريمة محاولة التسميم والتي ضربت امن البلاد في الصميم....اما المشاورات السياسية،ففات اوانها و اطارها،وكان عليها ان تجري قبل تكليف رئيس الحكومة

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 10 Février 2021 à 13h 00m |           
قال تعلى
إن الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعمّا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا.

أين العدل عند قيس هل حزب قلب تونس وإئتلاف الكرامة وغيرهم من الاحزاب ليس لهم نوّاب ؟؟؟ ولماذا من التيار ثلاثة نواب والنهضة اثنين ؟؟؟

Afarit  ()  |Mercredi 10 Février 2021 à 12h 30m |           
لو استقال ورجع إلأى المقهى والكابيسان لسجل اسمه في التاريخ
هذه المرة سيسجل اسمه في المزابل
لو بقي يروي للإطفال قصص الأرنب والثعلب والضب
لكان أفضل له

https://www.facebook.com/100010691177993/videos/1334305910269102

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 10 Février 2021 à 12h 12m |           
على النهضة ان ترفض هذا الاستدعاء من رئيس رافض الدستور ورافض البرلمان "والغريب انه يستدعي برلاميين !!!"
هل هنلك من يفهم شيئا من قيس ؟؟؟؟

Mnasser57  (Qatar)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 52m |           
يظهر لي تونس خذاوها بالعين لازم يحلو عليها كتاب

Mnasser57  (Qatar)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 51m |           
جا يطبها عماها

Mnasser57  (Qatar)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 49m |           
جا يخطبها معاها
الله يستر على بلادنا ويعدي هالفترة على خير

MedTunisie  ()  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 47m |           
رئيس يفرق اكثر مما يجمع لا يعمل ما هو مطلوب منه و يستغل السلطة

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 45m |           
قال تعلى
إن الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعمّا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا.

أين العدل عند قيس هل حزب قلب تونس وإئتلاف الكرامة وغيرهم من الاحزاب ليس لهم نوّاب ؟؟؟ ولماذا من التيار ثلاثة نواب والنهضة اثنين ؟؟؟

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 10m |           
سيستقبل 11 شخصا. كان من الأولى أن يستدعي واحد من كل كتلة و لا يستثني أحد. هو رئيس للكل
صفر في الحنكة
صفر في السياسة
صفر في الفهم للدستور
صفر في التفكير
صفر في الوطنية
صفر في العمل على مصلحة البلاد
ربي يحمي تونس من كل ماكر و من كل عنيد



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