في اريانة القبض على مشعوذة تتزعم شبكة تحيل وحفر عن الاثار

باب نات -

تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة باقليم الامن الوطني بأريانة أمس من الاطاحة بامرأة امتهنت الشعوذة والتحيل كانت تتزعم شبكة للتنقيب عن الاثار ..وكان منطلق القضبة على اثر توفر معلومات على مصلحة الطريق العمومي باقليم الأمن بأريانة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص القيام بحفريات قصد التنقيب عن الاثار ، وعلى الفور انطلقت الابحاث والتحريات الأمنية وتنقل اعوان فرقة النجدة على عين المكان أين تم العثور على3 أشخاص من بينهم إمرأة بصدد القيام بحفريات و ممارسة اعمال الشعوذة .وقد تم حجز جميع المعدات الخاصة بعمليات الحفر والبحث عن المعادن و إيقاف جميع الانفار وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من أجل تكوين وفاق للتنقيب على الأثار ، والابحاث متواصلة .