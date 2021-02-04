سلوى السماوي تدعو الى احترام قرينة البراءة والافراج عن زوجها نبيل القروي وتلوّح باللجوء الي القضاء الدولي

باب نات -

عقدت الخميس 4 فيفري، لجنة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي نقطة اعلامية حول مستجدات القضية.ونبه أعضاء هيئة الدفاع الي أن بطاقة ايداع نبيل القروي في السجن تمت بناء على تقرير تأسس على مغالطات مشددين على انه لا يوجد أي مبرر لمواصلة ايداع القروي في السجن.وأشارت لجنة الدفاع الي أنها قدمت كل المؤيدات على أن نبيل القروي وشقيقه لم يقوما بتحويل أموال الي الخارج وأنه لا يجد أموال ليتم تبييضها بل على العكس "دخّلو فلوس لتونس وخلصوا الجباية وما خذاو حتى قرض مالدولة" حسب تصريح عضو هيئة الدفاع منذر بالحاج علي.كما شهدت النقطة الاعلامية تدخل زوجة نبيل القروي سلوى السماوي التي شددت على ان زوجها يتعرض الي مظالمة بسبب تقرير تأسس على المراوغات والفبركة حسب تعبيرها.وأكدت سلوى السماوي أنها ونبيل القروي من عائلتين متوسطتين وتمكنا بفضل العمل من النجاح في الحياة المهنية واستدركت قائلة "لكن بعد 35 سنة عمل زوجي يجد نفسه في السجن بسبب مغالطات وضعها شخص في تقرير".وتوجهت زوجة نبيل القروي لخصوم زوجها السياسيين قائلة "احترموا قرينة البراءة وكفوا عنا فنحن عائلة ولدينا كرامة، احترمونا واحترموا قرينة البراءة".كما دعت سلوى السماوى القضاء الي احترام قرينة البراءة وقالت "زوجي بريء الي ان تثبت ادانته، سيبوه وحققوا" ملوحة بإمكانيه اللجوء الي القضاء الدولي.