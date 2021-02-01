   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

حركة النهضة ترفض التصريحات المسيئة للجزائر وتعتبرها “متسرعة وغير مسؤولة”

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 20:49 قراءة: 0 د, 54 ث
عبرت حركة النهضة عن رفضها لما قالت أنها بعض التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر معتبرة إياها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الاخوة التي تربط الشعبين.

وقالت الحركة في بيان إعلامي لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مساء اليوم الإثنين 1 جانفي 2021, أنه وعلى إثر صدور بعض التصريحات لفاعلين سياسيين تتعلق بالشقيقة الجزائر واتهامها بالتدخل في الشأن الوطني ابان الثورة وبعدها بهدف اجهاضها، يهمّ الحركة أن تشيد بالمواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها للتجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد وتشيد بجهود البلدين الشقيقين في دعم التعاون بينهما وخاصة في المجال الاقتصادي والتصدي للإرهاب ومقاومة جائحة كورونا.



يذكر أن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أكد أن السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانتهُ الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عن ما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف.

وكشف المرزوقي، في مقابلة مع قناة “الخليج” الفضائية، عن لقاء جمعه بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حينها، وأنه حاول طمأنة السلطات الجزائرية بأن الثورة التونسية شأن داخلي.

وتثير تصريحات المرزوقي المنتقدة للنظام الجزائري جدلا وغضبا في الجزائر، وخاصة تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219747

Ajanoub  (France)  |Lundi 01 Février 2021 à 22h 37m |           
الغنوشي والقطيع كالعادة في وصلة تناغم مع الفساد
أينما كان...



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