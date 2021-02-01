فيديو اليوم من جندوبة، المصلون يتهمون امام مسجد بأنه مخمور والامام يرد" شنوة المشكل هاني دوشت وجيت"

باب نات - تداولت الاثنين 1 فيفري 2021، صفحات الفايسبك فيديو من احد المساجد بجندوبة يظهر فيه المصلون وهم يتهمون إمام المسجد بأنه في حالة سكر.
وردا على اتهامات المصلين، قال الامام " وين المشكلة هاني دوشت و جيت" ما اثار حملة ساخرة.
باتصالنا بوزارة الشؤون الدينية أعلمتنا المكلفة بالاعلام أن الوزارة بصدد تجميع المعطيات لنشر حقيقة ما حصل بجندوبة.
رابط الفيديو
وردا على اتهامات المصلين، قال الامام " وين المشكلة هاني دوشت و جيت" ما اثار حملة ساخرة.
باتصالنا بوزارة الشؤون الدينية أعلمتنا المكلفة بالاعلام أن الوزارة بصدد تجميع المعطيات لنشر حقيقة ما حصل بجندوبة.
رابط الفيديو
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