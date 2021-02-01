   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

فيديو اليوم من جندوبة، المصلون يتهمون امام مسجد بأنه مخمور والامام يرد" شنوة المشكل هاني دوشت وجيت"

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 16:12 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تداولت الاثنين 1 فيفري 2021، صفحات الفايسبك فيديو من احد المساجد بجندوبة يظهر فيه المصلون وهم يتهمون إمام المسجد بأنه في حالة سكر.
وردا على اتهامات المصلين، قال الامام " وين المشكلة هاني دوشت و جيت" ما اثار حملة ساخرة.

باتصالنا بوزارة الشؤون الدينية أعلمتنا المكلفة بالاعلام أن الوزارة بصدد تجميع المعطيات لنشر حقيقة ما حصل بجندوبة.


رابط الفيديو



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219727

Goldabdo  (Tunisia)  |Lundi 01 Février 2021 à 17h 25m |           
هاذم الايمة اللي تعينهم وزارةالداخلية.

Malek07  (Tunisia)  |Lundi 01 Février 2021 à 16h 51m |           
كا ن الميضاة بقيت مغلقة في الحجر... , و الأيمة فيهم حتى اللي يسكر ؟اللهم لا تؤاخذنا بما فعل أصحاب القرار فإننا في تونس و انت ارحم الراحمين

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 01 Février 2021 à 16h 36m |           
واين المشكل الرجل يعلم ما يقول والآية تقول ::لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون



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