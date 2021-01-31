المرزوقي ينتقد الغنوشي وقيس سعيد: طرف يرفض الاعتراف بما أمضى سنة 2014 وطرف يرفض الالتزام بقسمه سنة 2019

باب نات -

"إذن السيد رئيس مجلس الشعب يعتبر أننا في نظام برلماني ورئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب ليس إلا للرمز,



إذن السيد رئيس الجمهورية يعتبر هو الآخر أننا في نظام مختل وله لحق في التدخل في تكوين الحكومة وعملها أما البرلمان فهو المشكل وليس ممثل شعب يتحمل مسؤوليات اختياره..

المريع في كل هذا ليس الجهل المفتعل بأحكام الدستور وإنما تجاهل فحواه أي أنه الوثيقة الوحيدة التي تناقش وتخاصم وتوافق حولها ممثلو الشعب لأول مرة في تاريخنا وأنه اعتمد كحل وسط بين مختلف الفرقاء كما هو الحال دوما في مجتمع تعددي حتى لا يستبدّ طرف بآخر ونعود للنظام السياسي المجعول لخدمة شخص أو حزب وقادنا للهاوية .



نحن إذن أمام طرف يرفض الاعتراف بما أمضى سنة 2014 وطرف يرفض الالتزام بقسمه سنة 2019 . كيف يمكن وصف مثل هذا الموقف ؟

والآن إلى بقية الصراع العبثي حول تقاسم السلطة لا يهم أن يضرب هذا الصراع كل فرص الاستقرار والاستثمار والازدهار .

لك الله يا تونس .

ولا بد لليل أن ينجلي "

انتقد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب اعتباره سلطة رئيس الجمهورية قيس سعيد سلطة رمزية كما انتقد المرزوقي رئيس الجمهورية وقال أنه هو الآخر يعتبر أننا في نظام مختل وله لحق في التدخل في تكوين الحكومة وعملها..