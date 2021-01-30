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مفتش عنه في جرائم خطيرة "حلاقم "في قبضة امن البحيرة

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالعوينة بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمصنف خطير بجهة سكرة معروف بكنية "حلاقم " ومحل 7 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل ترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة ...

وخلال عملية القبض عليه استل من تحت طيات ثيابه موس بوسعادة للتصدى لأعوان الامن حيث اعتدى على أحدهم للفرار الا انهم سيطروا عليه والقوا القبض عليه وحجزوا الموس ..


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.....

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