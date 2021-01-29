النهضة تطالب بفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في محاولة تسميم الرئيس

باب نات -

دعت الجمعة 29 جانفي، حركة النهضة في بيان لها إلى فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في محاولة تسميم رئيس الجمهورية وانارة الراي العام الوطني والدولي حول تفاصيلها.و أدانت الحركة في بيانها "من يقف وراء هذه العمليّة الاجراميّة الدنيئة التي استهدفت مؤسسة الرئاسة والساعية الى ارباك الوضع العام بالبلاد وتأزيم الأوضاع السياسيّة، وعرقلة العملية الديمقراطيةّ.وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية قيس سعيد والفريق العامل معه، وتمنياتها بالشفاء العاجل والسلامة لمديرة الديوان نادية عكاشة.وكانت رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته يوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.و بينت أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي شعرت بمجرد فتحها الظرف بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس، في حين شعر الموظف بكتابة رئاسة الديوان بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي، توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر المفاجئ لصحتها، كما تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، دون أن يتسنى إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.