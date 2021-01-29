تنشط منذ 5 سنوات... عصابة ريا وسكينة تخفي مسروقات المغازات تحت الجلباب وتلوذ بالفرار

باب نات -

تعهد اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني ببن عروس بالابحاث في ملف قضية كبرى وغامضة تمثلت في تكوين امرأتين ورجل بعصابة اجرامية خطيرة اختصت سرقة البضائغ في المغازات العامة بجهة بن عروس والمروج والمدينة الجديدة ....وحسب ما توفر لنا من معطيات فان عصابة ريا وسكينة يرتدين جلبابا فضفاضا ثم يتوجهان للمغازات رفقة زعيمهم وعندما يصلن الى هناك يضعن في كيس بلاستيكي مواد التجميل والملابس النسائية والرجالية والعطورات بمساعدة زعيمهم ثم يغادرن المغازة دون أن يتفطن لهم الحراس أثر ذلك يفرطون في المسروقات بالبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة...وكشفت الابحاث ايضا ان المظنون فيهم محالون بحالة فرار منذ 5 سنوات وقد داهم اعوان الامن بببن عروس مقر زعيمهم الا انه تمكن من الفرار ....ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليهم جميعا ...