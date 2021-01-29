الدهماني: فضحونا بين الدول بسبب ملف التسمّم... والرؤساء في قصورهم يضحكو علينا

باب نات -

قالت المحامية سنية الدهماني في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" انها تستغرب حادثة التسمم في قصر قرطاج.واضافت سنية الدهماني "الرئاسة إخترعت هذه القصة وفضحتنا بين الدول بسبب ملف التسميم عبر الطرد مضيفة " الرؤساء في العالم يضحكو علينا ".وتابعت سنية الدهماني " لو ان الامر صحيح فان العشرات من الموظفين في القصر يجب ان يقالوا متابعة " كيف يمكن ان يصل طرد مشبوه لنادية عكاشة".واضافت سنية الدهماني " خبر التسميم اشاعة ولا يمكن لاحد ان يقتنع بهذه القصة ".من جانبه قال الاعلامي برهان بسيس انه يستغرب من ملف " الجواب المفتفت" مضيفا " الرئيس سيقبل بالمقايضة و سيقبل بالتحوير الوزاري في المقابل يتسكّر الملف هذا".وكانت رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته يوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.و بينت أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي شعرت بمجرد فتحها الظرف بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس، في حين شعر الموظف بكتابة رئاسة الديوان بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي، توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر المفاجئ لصحتها، كما تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، دون أن يتسنى إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.