أمير قطر يعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية

باب نات -

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021 مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية.وقد أعرب رئيس الدولة عن فائق شكره لأمير دولة قطر وطمأنه على صحته.وكانت هذه المكالمة مناسبة للتطرق إلى عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومزيد تطوير العلاقات بينهما.وقد شكر رئيس الجمهورية سمو الأمير على موقفه ومشاعره الأخوية الثابتة.وكانت رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته يوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.و بينت أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي شعرت بمجرد فتحها الظرف بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس، في حين شعر الموظف بكتابة رئاسة الديوان بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي، توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر المفاجئ لصحتها، كما تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، دون أن يتسنى إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.