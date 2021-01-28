وزير تكنولوجيات الاتصال : 'الطرود والمراسلات السيادية يراقبها فريق أمني في مركز البريد''

قال وزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم، اليوم الخميس، خلال الإستماع له في لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان انه في مركز البريد هناك فريق امني خاص يتعهد بمراقبة الطرود والمراسلات التي تصل إلى مراكز السيادة.وأشار إلى أن البحث امني جاري و لا يمكن التطرق أكثر لهذه المسألة.ويذكر أن ظرف مشبوه وصل أمس لرئاسة الجمهورية وأثار الرأي العام.وكانت الرئاسة أعلنت ، الخميس، أن " ظرف مشبوه" كان موجها للرئيس قيس سعيد، وأن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تعرضت لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر بمجرد فتحه.وقالت الرئاسة في بيان الخميس، إنها "تلقت الإثنين بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل، وتولت نادية عكاشة فتحه فوجدته خاليا، لكن بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".وأشارت الرئاسة أن أحد الموظفين برئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض لكن بدرجة أقل.وأضافت أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.