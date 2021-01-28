سنية الدهماني: "اكا الوليّد" رياض جراد يلعب بأمن دولة

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان الحديث عن تسمم الرئيس في الإعلام بطريقة عادية يشير الى ضعف الدولة وعبث رئاسة الجمهورية.وأضافت سنية الدهماني " ما صرح به "اكا الطفل" رياض جراد في وسيلة إعلامية غير مقبول بتاتا كيف يمكن ان يتحدث بتلك الطريقة على امن راس السلطة متابعة " كان على الأمن القبض عليه منذ خروجه من قناة التاسعة".كما هاجمت المحامية سنية الدهماني رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قائلا " مخلوف لاعبها شورب لكنه باندي صغير ينفخ عليه واحد صحيح يطيح".وقالت سنية الدهماني " سيف الدين مخلوف ممكن انه تعرض للعنف و الإغتصاب في صغره بش يعمل هكا لامرأة!".