   Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة  

سنية الدهماني: "اكا الوليّد" رياض جراد يلعب بأمن دولة

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 08:30 قراءة: 0 د, 36 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان الحديث عن تسمم الرئيس في الإعلام بطريقة عادية يشير الى ضعف الدولة وعبث رئاسة الجمهورية.

وأضافت سنية الدهماني " ما صرح به "اكا الطفل" رياض جراد في وسيلة إعلامية غير مقبول بتاتا كيف يمكن ان يتحدث بتلك الطريقة على امن راس السلطة متابعة " كان على الأمن القبض عليه منذ خروجه من قناة التاسعة".


كما هاجمت المحامية سنية الدهماني رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قائلا " مخلوف لاعبها شورب لكنه باندي صغير ينفخ عليه واحد صحيح يطيح".
وقالت سنية الدهماني " سيف الدين مخلوف ممكن انه تعرض للعنف و الإغتصاب في صغره بش يعمل هكا لامرأة!".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219495



En continu

Toutes les news
.

الخميس 28 جانفي 2021 | 15 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:12 17:42 15:19 12:39 07:24 05:55
15°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1323°-1323°-1316°-1317°-13
  • Avoirs en devises
    22794,2

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28330 DT        1$ =2,70553 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   840,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة