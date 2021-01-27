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زياد الهاني معلقا على "خبر" محاولة تسميم الرئيس: عملية تضليل وتحويل أنظار تافهة وفاشلة

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 21:30 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - نشر الاربعاء 27 جانفي، الاعلامي زياد الهاني تدوينة تزامنا مع ترويج بعض وسائل الاعلام وصفحات الفايسبوك لخبر تعرّض رئيس الجمهورية لمحاولة تسميم بظرف مشبوه وصل الي رئاسة الجمهورية.

وقال الهاني في اشارة الي الخبر المذكور "عملية تضليل وتحويل أنظار تافهة وفاشلة، دمتم سعداء بغبائكم".






يذكر أنّ مصدر مطلع أكّد في تصريح لـموقع "الشروق أون لاين" ان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول "محاولة تسميم" رئيس الجمهورية قيس سعيد هو إشاعة انطلقت من صفحات تتحدث باسم الرئيس ولا علاقة له بها

وأوضح ذات المصدر أنّ الظرف لا يحتوي على أيّ مادة سامة.

وأضاف نفس الموقع إلى ان صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصنف نفسها بأنها من مؤيدي الرئيس نشرت خبر "تعرض قيس سعيد للتسمم بعد فتح طرد بريدي برئاسة الجمهورية".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219480

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 23h 29m |           
الشعب يريد ان يطّلع على تقرير البحث العدلي،و الطريقة التي يتم بها تناول البريد الذي يصل الى قرطاج،وهل هنالك امكانية لمثل هذه السناريوهات

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 22h 46m |           
صبيانيات تسعي للفت النظر إليها بعد التصويت للحكومة المشيشي.

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 22h 39m |           
الحمد لله على نعمة الديمقراطية



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