زياد الهاني معلقا على "خبر" محاولة تسميم الرئيس: عملية تضليل وتحويل أنظار تافهة وفاشلة

باب نات -

نشر الاربعاء 27 جانفي، الاعلامي زياد الهاني تدوينة تزامنا مع ترويج بعض وسائل الاعلام وصفحات الفايسبوك لخبر تعرّض رئيس الجمهورية لمحاولة تسميم بظرف مشبوه وصل الي رئاسة الجمهورية.وقال الهاني في اشارة الي الخبر المذكور "عملية تضليل وتحويل أنظار تافهة وفاشلة، دمتم سعداء بغبائكم".يذكر أنّ مصدر مطلع أكّد في تصريح لـموقع "الشروق أون لاين" ان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول "محاولة تسميم" رئيس الجمهورية قيس سعيد هو إشاعة انطلقت من صفحات تتحدث باسم الرئيس ولا علاقة له بهاوأوضح ذات المصدر أنّ الظرف لا يحتوي على أيّ مادة سامة.وأضاف نفس الموقع إلى ان صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصنف نفسها بأنها من مؤيدي الرئيس نشرت خبر "تعرض قيس سعيد للتسمم بعد فتح طرد بريدي برئاسة الجمهورية".