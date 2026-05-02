الكرة الطائرة سيدات: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس تونس للمرة التاسعة

توّج النادي النسائي بقرطاج بكأس تونس للكرة الطائرة سيدات للمرة التاسعة في تاريخه اثر فوزه اليوم السبت في لقاء الدور النهائي على النادي الصفاقسي بثلاثة اشواط نظيفة.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي أقيم بقصر الرياضة بالمنزه بواقع 25-18 و 25-12 و25-19 .


ويأتي هذا التتويج بعد احراز سيدات النادي النسائي بقرطاج لقب البطولة لموسم 2025-2026 للمرة الثالثة عشرة في سجل النادي.
وكان النادي النسائي بقرطاج قد فاز بلقب الكأس سنوات 2015 و2016 و2017 و2020 و2021 و2022 و2023 و2025.
