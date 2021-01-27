بيان وزارة الشؤون المحلية والبيئة حول ملف النفايات الإيطالية

بلاغ صحفي -

في إطار متابعة ملف توريد النفايات من إيطاليا وسعيا لإنارة الرأي العام حول مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والمستجدات بخصوص هذا الملف ، تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه في إطار الدفاع عن مصالح بلادنا وضمان جميع حقوقها وإعادة تصدير النفايات إلى إيطاليا في أقرب الآجال ، فإن تناول هذا الملف يتم بالتنسيق التام وبالتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسعادة سفير تونس بروما والسيد المكلف العام بنزاعات الدولة ، وكذلك بمتابعة لصيقة من طرف السيد رئيس الحكومة والمصالح الراجعة له بالنظر.ولدعم موقف بلادنا في الدفاع عن مصالحها وبالخصوص مطالبة السلطات والشركة الايطالية بإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الآجال، تتولى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة التواصل الدوري مع السلطات الإيطالية المختصة لتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة بهذا الملف، كما يجري التنسيق مع أمانة "اتفاقية بازل" وأمانة "إتفاقية باماكو" المتعلقتين بعمليات توريد وتصدير النفايات لإعلامهما بكل المستجدات ولتوظيف كل الآليات المتاحة لدعم موقف بلادنا حول هذا الملف.ولا بدّ من الإشادة بالمجهودات والمساعي التي تبذلها مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسعادة سفير تونس بروما الذي هو في تواصل دائم مع السلطات الإيطالية من أجل إيجاد حلول لهذا الملف وتسويته في أسرع الآجال باعتبار الروابط والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.ومن الضروري التأكيد على تمسك وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالدفاع على جميع حقوق بلادنا والدفع نحو إعادة تصدير كلّ النفايات التي تم توريدها دون اتباع القنوات القانونية والرسمية في أسرع الآجال، وذلك بالتنسيق مع السيد المكلف العام بنزاعات الدولة.