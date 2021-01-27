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في حي النصر ... مداهمة شقة مفروشة وايقاف قاصر وعناصر اجرامية مفتش عنهم

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 16:01 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة واعوان فريق الاستمرار بمركز الامن الوطني بحي النصر ليلة أمس من تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات كانت تستغل قاصر وحجز كميات هامة من المخدرات بحوزتهم ....

منطلق القضية كان أثر ورود معلومات على مسامع اعوان منطقة الامن الوطني بأريانة المدينة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص داخل شقة مفروشة بجهة النصر يقومون بترويج مواد مخدرة .


وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تولت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة رفقة اعوان فريق الاستمرار بمركز الأمن الوطني برياض النصر مداهمة الشقة حيث تم العثور على 4 أشخاص رفقة فتاتين...

وبتفيش المكان تم ضبط كمية من المواد المخدرة نوع " اكستازي" .

وبعرض هوياتهم على الناظم الآلي تبين أن 3منهم مفتش عنهم .

وقد تم إيقاف كافة الأطراف والاحتفاظ بهم و وتقديم فتاة قاصر من أجل مسك واستهلاك و ترويج مادة مخدرة كانت رفقة تلك المجموعة ...

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