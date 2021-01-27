سمير الشفي مستاء من المصادقة على التحوير الوزاري: لو تقدّم علي بابا والأربعين حرامي الي المجلس لنالوا الثقة

باب نات -

عبّر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، عن استيائه من حصول الوزراء المقترحين في اطار التحوير الوزاري على ثقة البرلمان ليلة الثلاثاء 26 جانفي.وقال الشفي في تدوينة بصفحته على فايسبوك "لو تقدم علي بابا والأربعين حرامي إلى المجلس لنالوا الثقة" وذلك في اشارة الي الشبهات التي تلاحق بعض الوزراء.يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد في كلمته خلال جلسة منح الثقة أنه قام باختيار الوزراء بعد تدقيق واستشارة لمؤسسات الدولة بخصوص وضعية الوزراء.وأشار الي أنه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت ما يمكن أت يمس من نزاهة أي عضو في حكومته معبرا عن رفضه للتشهير بالاشخاص دون حجج وبراهين.