   Abdelhalim Hafed - قارئة الفنجان  

سمير الشفي مستاء من المصادقة على التحوير الوزاري: لو تقدّم علي بابا والأربعين حرامي الي المجلس لنالوا الثقة

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 12:56 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - عبّر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، عن استيائه من حصول الوزراء المقترحين في اطار التحوير الوزاري على ثقة البرلمان ليلة الثلاثاء 26 جانفي.

وقال الشفي في تدوينة بصفحته على فايسبوك "لو تقدم علي بابا والأربعين حرامي إلى المجلس لنالوا الثقة" وذلك في اشارة الي الشبهات التي تلاحق بعض الوزراء.


يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد في كلمته خلال جلسة منح الثقة أنه قام باختيار الوزراء بعد تدقيق واستشارة لمؤسسات الدولة بخصوص وضعية الوزراء.
وأشار الي أنه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت ما يمكن أت يمس من نزاهة أي عضو في حكومته معبرا عن رفضه للتشهير بالاشخاص دون حجج وبراهين.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219442

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 15h 28m |           
علي بابا والاربعين سارق هي خرافة وبعيد عن الواقع وهذا يعني انك لازلت تعيش بالاوهام والخرافات والواقع يتطلب الجهد والعمل والاعتراف بالمسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين ، آسف إن هذا لا يوجد في قاموسك الذي يعرف إلا الاعتصامات والاضرابات والتخيب.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 13h 37m |           
ناقصهم كان يحلوا مندبة على هزيمتهم النكراء
نرجو لهم الهداية والرجوع للحق

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 13h 21m |           
عصابة علي بابا والأربعين حرامي لا تستطيع تحمل المسؤولية في الحكم لذلك يممت وجهها تجاه الإتحاد واستولت عليه وتقاسمت الغنائم مع النظام السابق وبعد الثورة تعمل ولا زالت على نهب وتخريب ما تبقى

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 13h 11m |           
علي بابا والاربعين سارق هي خرافة وبعيد عن الواقع وهذا يعني انك لازلت تعيش بالاوهام والخرافات والواقع يتطلب الجهد والعمل والاعتراف بالمسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين ، آسف إن هذا لا يوجد في قاموسك الذي يعرف إلا الاعتصامات والاضرابات والتخيب.



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