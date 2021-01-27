البرلمان يدين العنف اللفظي من انور بالشاهد ومنيرة العياري ضد نواب ائتلاف الكرامة

باب نات -

اصدر البرلمان الثلاثاء بيانا ندد فيه بالعنف الذي مارسه النائبين عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد ومنيرة العياري على خلفية احداث 7 ديسمبر.وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للبرلمان بعد اقرار التعديل الحكومي " تبعًا للأحداث المؤسفة الّتي شهدها مجلس نوّاب الشعب يوم 7 ديسمبر 2020، وبالرّجوع إلى تقرير فريق التحقيق الذي أذن رئيس المجلس بتكوينه لتحديد المسؤوليّات وبالاعتماد على ما تَوفّرَ من تسجيلات وشهادات، فإنّ رئاسة المجلس تُدين بشدّة، ما صدر عن النّائبين عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشّاهد ومنيرة العيّاري، من عنف لفظيّ واضح تجاه عدد من نوّاب كتلة ائتلاف الكرامة، وتدعو إلى عدم تكرار ذلك، وتهيب بكلّ السّادة النّوّاب الانضباط للنّظام الدّاخلي والالتزام بمبادئ العمل البرلمانيّ المحترم وأخلاقيّاته العالية".وكانت رئاسة البرلمان قد ادانت كتلة ائتلاف الكرامة التي هددت بعدم التصويت على التعديل الحكومي لكنها في النهاية قررت التصويت لصالح التعديل.