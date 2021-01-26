المشيشي: لا وقت لدينا للشعبوية، استشرنا مؤسسات الدولة حول الوزراء المقترحين ونرفض التشهير الذي يلقى جزافا دون براهين‎

باب نات - أكّد الثلاثاء 26 جانفي، رئيس الحكومة هشام المشيشي في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص ما يروج حول الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين أنه تم اختيارهم بعناية بعد تقييم وتدقيق.
وأشار المشيشي إلى أنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين وقال " للدولة مؤسسات تحميها وتديرها ونستشيرها ووهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة وفي قضائها ونوكل له الأمر.
وتعهّد المشيشي باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة وقال " لن اتواني لاتخاذ الاجراءات المناسية اذا ثبت يقينا ان هناك ما يمس بنزاهة اي كان " معبّرا عن رفضه التشهير بالأشخاص الذي قال إنه أصبح يلقى جزافا دون حجج أو براهين.
ودعا المشيشي إلى عقلنة الخطاب السياسي بما يحقق نوع من الهدوء والاستقرار ويشكل مناخا مناسبا للعمل بعيدا عن التجاذبات والشعبوية وقال " لا وقت لدينا للشعبوية ولا رغبة لي فيها وأنا لا أعرف بيع الوهم ولا اعرف الا الاجتهاد وهذه الحكومة لها من الكفاءة لتنجح".
وأشار المشيشي إلى أنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين وقال " للدولة مؤسسات تحميها وتديرها ونستشيرها ووهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة وفي قضائها ونوكل له الأمر.
وتعهّد المشيشي باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة وقال " لن اتواني لاتخاذ الاجراءات المناسية اذا ثبت يقينا ان هناك ما يمس بنزاهة اي كان " معبّرا عن رفضه التشهير بالأشخاص الذي قال إنه أصبح يلقى جزافا دون حجج أو براهين.
ودعا المشيشي إلى عقلنة الخطاب السياسي بما يحقق نوع من الهدوء والاستقرار ويشكل مناخا مناسبا للعمل بعيدا عن التجاذبات والشعبوية وقال " لا وقت لدينا للشعبوية ولا رغبة لي فيها وأنا لا أعرف بيع الوهم ولا اعرف الا الاجتهاد وهذه الحكومة لها من الكفاءة لتنجح".