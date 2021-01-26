   Om Kalthoum - الأطلال  

مخلوف: الأصفار وجرحى الانتخابات تلقّفوا الاحتجاجات وما قام به الرئيس في مجلس الأمن القومي فضيحة دولة بامتياز

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 15:35 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - نبّه الثلاثاء 26 جانفي، النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الي أن من وصفهم الأصفار وجرحى الانتخابات تلقّفوا الاحتجاجات.
وأشار في مداخلته خلال جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري إلى أن خروج الناس الي الشارع أمر مفهوم في ظل القصف المتواصل من طبقة سياسية واعلام ونقابات ما تعرف كان تخرّب وفق تعبيره.

وقال مخلوف في اشارة الي منجي الرحوي ان هناك "أصفارا" تعتقد أنه عندما تُحمل على الأكتاف وتحرّض الناس على العنف سيصبح لديها شعبية.

وفي سياق آخر تحدّث مخلوف عن اجتماع مجلس الأمن القومي واعتبر أن ما رافق هذا الاجتماع فضيحة دولة بامتياز سواء في علاقة بالشكل أو المضمون.
وقال "شاهدت الحاضرين في الاجتماع لكن ما صدقتش، جايب نواب ووزراء قرر رئيس الحكومة التخلي عليهم ويخوض في مسائل سياسية امام القيادة العليا للقوات المسلحة".
وعلّق في اشارة لحضور سامية عبو " مجلس الأمن القومي ليس مرتعا لمن هب ودب وندعو رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الي عدم حضور مثل هذه المحاضر وعدم القبول بتلقي الدروس من الرئيس


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219383

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 15h 46m |           
لا اظن ان رئيس الحكومة او رئيس البرلمان مازالا سيحضران مثل هذه الاجتماعات ما لم يكن هناك جدول اعمال وجدول حضور متوافق عليهما من طرف الرؤساء الثلاث،ولا اظن ان رئيس الحكومة سوف يوافق في المستقبل على حضور الاطارات العليا في الوزارات



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