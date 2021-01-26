سامية عبو تأخذ الكلمة لتوضيح سبب استدعائها من طرف قيس سعيّد والغنوشي يقاطعها : ما سئلك حد !!

باب نات -

بعد أقل من ساعة على انطلاقها، رفع جلسة منح الثقة بطلب من الكتلة الديمقراطية بحجّة عسكرة للبرلمان

أخذت الثلاثاء 26 جانفي، النائبة عن التيار الديمقراطي الكلمة في جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري وقالت انها ستوضّح سبب استدعائها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مجلس الأمن القومي.فقاطعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي باعتبار أن ذلك لا علاقة له بسير الجلسة لتطالب مرّة أخري بأخذ الكلمة مدّعية أنها ستتحددّث في نقطة أخرى الا أنها عادت للحديث عن نفس المسألة.وأشارت سامية عبو إلى أنها حضرت في الاجتماع بصفتها مساعدة رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية قبل أن يقطع القنوشي عليها الكلمة قائلا "لا أحد أشار لهذا وما سئلك حد على هذا".ودخلت عبير موسي في حالة من الهستيريا وبدأت تصرخ في وجه رئيس البرلمان قائلة "من أنت حتى تصادر حقي في الكلام شكون تحسب في روحك، أنت منتخب كيفي كيفك وانا ما سئلني حد أما نحب نحكي وحدي".يذكر أن سامية عبو حضرت الاثنين في مجلس الأمن القومي بشكل أثار عديد التساؤلات باعتبار أن رئيس المجلس كان حاضرا في المجلس وهو ما اعتبره عديد المتابعين رسالة واضحة من قيس سعيد للغنوشي واستغلالا لمجلس الأمن في المعارك السياسية.دخلت الثلاثاء 26 جانفي، النائبة سامية عبو في حالة هستيرية قبل منح رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الكلمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي وطالبت برفع الجلسة الخاصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري بعد أقل من ساعة على انطلاقها.و بدأت سامية عبو تصرخ في وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي واتهمته بعدم احترام النظام الداخلي للمجلس بعد رفضه طلبها رفع الجلسة للتشاور لمدة نصف ساعة لعدم وجود أي موجب لذلك حسب تقديره وخاطبها قائلا "لم نطرح شيئا حتي نتشاور فيه".وواصلت سامية عبو في الصراخ متهمة رئيس البرلمان بخرق النظام الداخلي وطالبت عبو رئيس البرلمان باحترام نواب الشعب وعدم مقاطعة تدخلاتهم قائلة " من حقي ان اتحدث وفق قناعاتي ويكفي من مصادرتي حقي في الكلام وشكون تحسايب روحك" قبل أن يتدخل رئيس الكتلة الديمقراطية ويجدد مطالبته برفع الجلسة للتشاور بشأن حضور الجلسة من عدمه بسبب عسكرة المجلس حسب تعبيره في اشارة الي التعزيزات الأمنية في محيط البرلمان.وقالت ساميو عبو موجهة كلامها للغنوشي " ماكش حاسب روحك السلطان سليمان في زمانو ومانسكرشي فمي".وعلى اثر ذلك أعلن راشد الغنوشي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة قبل العودة مباشرة للاستماع الي كلمة رئيس الحكومة.