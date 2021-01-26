عدد من النواب يرفضون الحماية الأمنية "المكثفة" لمقر مجلس النواب تزامنا مع جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري

باب نات -

ندّد الثلاثاء 26 جانفي، عدد من نواب البرلمان على غرار منجي الرحوي ومصطفى بن أحمد وهيكل المكي وزياد غناي بالتعزيزات الأمنية في محيط مجلس النواب التي وصفوها بالمكثفة والغير مبررة.ورفض النواب مع انطلاق الجلسة المخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري، ما وصفوها عقد جلسة تحت المحاصرة البوليسية منددين بوضع حواجز أمنية في الطريق المؤدية للبرلمان مشيرين الي أن هناك محتجين سلميين يريدون الاحتجاج أمام البرلمان وايصال أصواتهم.يذكر أن عدد من منظمات المجتمع المدني كانت دعت الاثنين الي يوم غضب والاحتجاج أمام البرلمان تزامنا مع عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري وسط تحذيرا ومعلومات عن مساعي لاحداث الفوضى تصل الي اقتحام البرلمان.