مبوّب تعلن عن إصدارها للنسخة الأولى من دليلها العقاري

بلاغ صحفي -

قوة الطلب مقابل العرض المتقلب

تطور أسعار الشقق

أعلن مبوّب، الموقع العقاري الرائد في تونس، www.mubawab.tn عن مجموع نتائج الإصدار الأول من الدليل العقاري للنصف الأول من عام 2020.تقدم هذه الدراسة التفصيلية تحليلًا معمقًا لسوق العقارات التونسية، بهدف مساعدة المهنيين في عملية صنع القرار من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ما الذي يجب بناؤه؟ أين نبني؟ كيف يمكن القيام بعملية البناء؟ ماهو حجم الميزانية الواجب اعتمادها؟كما يقدم موضوع الدراسة حصيلة الأرقام الرئيسية للعقارات في تونس مثل اتجاهات الأسعار وكذا العرض مقابل الطلب وكذلك اتجاهات الأسعار في مناطق مختلفة وهي: تونس الكبرى، الساحل، الوطن القبلي وجربة.في النصف الأول من عام 2020 ، كان الطلب إيجابيًا منذ الانتعاش في شهر ماي.تم تسجيل زيادة ربع سنوية بنسبة ٪27. لا تزال هذه الزيادة إيجابية رغم التغيير الشهري بنسبة ٪13.على العكس من ذلك، شهد العرض انخفاضًا حادًا منذ بداية الأزمة الصحية: بين فيفري وأفريل 2020. اعتبارًا من ماي، شهد العرض انتعاشا بشكل ملحوظ مما سمح له باستعادة الاتجاه بشكل طبيعي. الشيء الذي مكنه من تسجيل زيادة ربع سنوية بنسبة ٪29 خلال شهر جوان، جويلية و أوت 2020.ومع ذلك ، بدأت هذه الزيادة في التباطؤ مع تغير شهري بنسبة ٪11-: تباطؤ يتوافق تمامًا مع الحصيلة الموسمية السنوية التي يمر بها هذا المؤشر.باختصار، يتمتع السوق بإمكانيات نمو إيجابية للغاية ونسبة العرض مقابل الطلب تصل إلى ٪6 في بعض المناطق.وفي نفس السياق يرى السيد أنيس الغربي بصفته المدير العام لموقع مبوّب تونس " يرتبط سلوك العرض والطلب على موقع مبوّب ارتباطا تاماً و وثيقًا بالوضع الاقتصادي". "مهما كان الاتجاه ، يبدو واضحًا أننا ما زلنا بعيدين عن خلق التوازن بين العرض والطلب، بقدر ما نستغل ٪23 فقط من هذا الأخير، الشيء الذي يجعل إمكانية نمو حاضرة بنسبة ٪77" .كما تقدم مبوّب، من خلال دليلها، تحليلاً لتطور الأسعار في مختلف مناطق تونس.منذ بداية العام، استمرت أسعار الشقق، الجديدة أو القديمة، في الارتفاع مع زيادة بنسبة ٪4 على العقارات الجديدة و ٪2 على العقارات القديمة.وتعززت هذه الزيادة منذ الإعلان عن رفع الحجر الصحي في مناطق مختلفة، مثل المرسى، المنزه، الزهراء والحمامات بزيادات تتراوح من ٪3 إلى ٪10.في مناطق أخرى معينة، شهد تطور أسعار الشقق مرحلة من الاستقرار في النصف الأول من عام 2020 : تتقلب الأسعار في منوبة، حدائق قرطاج والمدينة الجديدة بين ٪0 و ٪2+.من ناحية أخرى، هناك مناطق شهدت انخفاضًا طفيفًا مثل برج السدرية، سكرة وحمام سوسة مع انخفاض بنسبة تتراوح بين ٪4- و ٪10-.ويختم السيد أنيس الغربي المدير العام لموقع مبوّب بقوله "مع أكثر من 350.000 زيارة شهرية وما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة للصفحة، مبوّب يكشف عن حصيلة سوق العقارات في النصف الأول من عام 2020 ، من خلال منظور 35000 إعلان متاحعلى البوابة كل شهر (تشكل العرض) من جانب واحد، وجانب الزوار وعبارات الاهتمام الواردة على البوابة (تمثل الطلب) على الجانب الآخر. يهدف هذا الدليل العقاري، الذي طورته شركة مبوّب حصريًا، إلى تقديم رؤية شاملة للوضع العقاري التونسي. كل يمضي في إطار خلق فرصة حقيقية بجميع المقاييس لمحترفي العقارات. في الواقع ، يمكن أن يتحول هذا إلى رافعة هائلة هدفها مساعدة المطورين العقاريين ... لتحديد الأولويات وكذا سبل مواجهة كافة التحديات التي يمكن أن يواجهونها مع تحديد طرقالاستجابة لها بكل احتراف وكفاءة مهنية "، .تتوافق الملاحظات الواردة في هذا الدليل مع الشقق المخصصة حصريًا للسكن والبيع ، والتي تم الإعلان عنها على البوابة بين يناير 2020 وأغسطس 2020. مع استبعاد: الفلل، وعقارات الاستخدام التجاري، المزارع، العقارات المخصصة للإيجار.يتم حساب متوسط أسعار الشقق حسب المنطقة الجغرافية (المدينة أو الحي) ، بشكل عام ولكل قطاع من قطاعات السوق الجديدة والقديمة، بناءً على إعلانات المبيعات المنشورة على موقع مبوّب.يمكن تفسير التغيرات الكبيرة نسبيًا في الأسعار من خلال:- دخول جهة فاعلة جديدة في المنطقة المعنية- بدء تسويق المشروع خلال فترة الدراسة- انتهاء تسويق المشروع خلال فترة الدراسة.مبوبّ هي المنصة الرقمية المرجعية في قطاع العقارات الوطني.تقدم مبوّب لمستخدميها مجموعة متنوعة من الإعلانات المقدمة من طرف المتخصصين في هذا المجال. اكتسبت سمعة مبوّب الجيدة ثقة مستخدمي الإنترنت اليوم، مع أكثر من 350 ألف زيارة شهريًا. مع قائمة عملاء تضم ما يقرب من 300 شريك و 35000 إعلان نشيط على الموقع، تعد البوابة اليوم بمثابة رهان آمن لوكالات العقارات والمطورين في تونس. مبوّب اليوم هي من بين أكبر الشركات التابعة لمجموعة EMPG العقارية الشيء الذي مكنها من أن تصبح هي الرائدة في السوق التونسية، في كل من المغرب والجزائر. مبوّب أول بوابة عقارية تسعى إلى إحداث ثورة في الأعمال العقارية، وهيكلتها ودعم الديناميكيات التي يمر بها هذا القطاع عالي الإمكانات.