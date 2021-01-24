   Marcel Khaleife - الأولاد والذيب  

المرايحي: علموا قيس سعيد كيف يستمع ولا تخافوا من كورونا لانه فيروس عادي

Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 - 17:30 قراءة: 0 د, 25 ث
قال الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار ببرنامج "وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يعرف كيف يستمع للآخرين.
وأضاف لطفي المرايحي "أدعو المقربين من سعيد ان يقنعوه بالاستماع إلى نصائح الاخرين".
وقال لطفي المرايحي ان فوز سعيد أمام نبيل القروي في الرئاسة ليس إنجازا متابعا " لا أحد يفكر في مصلحة الشعب التونسي".
وحول كورونا قال المرايحي "لا تخافوا من كورونا أنها مجرد محاولة للتهويل وهو فيروس عادي".




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