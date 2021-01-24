لزهر العكرمي: أطراف تعمل على المتاجرة في أسعار جلب التلقيح إلى تونس

أكد الأحد 24 جانفي، السياسي لزهر العكرمي على موجات راديو ماد وجود أطراف تعمل على المتاجرة في أسعار جلب تلقيح كورونا إلى تونس.
وقال لزهر العكرمي " عندي صديق في الولايات المتحدة الأمريكية قالي عندكم ناس في تونس باش تسمسر في التلاقيح"، مضيفا "
واستغرب لزهر العكرمي من الغموض الكبير الذي يحوم حول مسالة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى تونس.
وقال لزهر العكرمي " عندي صديق في الولايات المتحدة الأمريكية قالي عندكم ناس في تونس باش تسمسر في التلاقيح"، مضيفا "
واستغرب لزهر العكرمي من الغموض الكبير الذي يحوم حول مسالة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى تونس.
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