   Marcel Khaleife - الأولاد والذيب  

لزهر العكرمي: أطراف تعمل على المتاجرة في أسعار جلب التلقيح إلى تونس

Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 20 ث
أكد الأحد 24 جانفي، السياسي لزهر العكرمي على موجات راديو ماد وجود أطراف تعمل على المتاجرة في أسعار جلب تلقيح كورونا إلى تونس.
وقال لزهر العكرمي " عندي صديق في الولايات المتحدة الأمريكية قالي عندكم ناس في تونس باش تسمسر في التلاقيح"، مضيفا "
واستغرب لزهر العكرمي من الغموض الكبير الذي يحوم حول مسالة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى تونس.






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219270

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 24 Janvier 2021 à 20h 36m |           
يا سيد لزهر هل لك علم كيف يتم تصدير هذا التطعيم ؟؟؟
اعلم يا سيدي ان كل البلدان الغربية التي بدأت التطعيم وصلتها البضائع في ساعات متأخرة من الليل وفي مطارات تبقى سرية وبإحاطة وشاحنات عسكرية هذا ما يعني ان التطعيم تحت مسؤولية الدولة ولا احد آخر له الحق في جلبها لانها تتطلب الى بنية تحتية خاصة ولان لا يقدر توزيعها وتنظيم التطبيع بالاماكن الخاصة إلا الدولة ولا احد آخر يقدر على ذلك والسبب الاخير لحماية المواطنين من التلاعب.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 24 Janvier 2021 à 20h 01m |           
يا سيد لزهر هل لك علم كيف يتم تصدير هذا التطعيم ؟؟؟
اعلم يا سيدي ان كل البلدان الغربية التي بدأت التطعيم وصلتها البضائع في ساعات متأخرة من الليل وفي مطارات تبقى سرية وبإحاطة وشاحنات عسكرية هذا ما يعني ان التطعيم تحت مسؤولية الدولة ولا احد آخر له الحق في جلبها لانها تتطلب الى بنية تحتية خاصة ولان لا يقدر توزيعها وتنظيم التطبيع بالاماكن الخاصة إلا الدولة ولا احد آخر يقدر على ذلك والسبب الاخير لحماية المواطنين من التلاعب.



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