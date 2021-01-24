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لجنة التشريع العام تواصل مناقشة فصول مقترح قانون تنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية

Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 - 12:55 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - عقدت لجنة التشريع العام يوم الجمعة 22 جانفي 2021 جلسة خصصت لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون عدد 45/2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية.
و قد تمت مناقشة الفصول بالاستئناس بمقترحات تعديلية مقدمة من المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة إضافة إلى التوضيحات التي قام بتقديمها أصحاب المبادرة التشريعية رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ومقرر لجنة التشريع العام النائب الحبيب بنسيدهم ونائب رئيس كتلة إئتلاف الكرامة النائب زياد الهاشمي.

تفاصيل عن مقترح قانون عدد 2020/45 يتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219263

Artiz  (Malaysia)  |Dimanche 24 Janvier 2021 à 15h 00m |           
ناس تخدم و ناس تتظاهر



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