فيديو اليوم: النائب مبروك كورشيد يعتدى على سائق حافلة في مدنين بالسب والشتم ويصفه بالقرد

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - دخل السبت 23 جانفي النائب مبروك كورشيد في حالة هستيرية خلال استماعه لمشاغل بعض مواطنين يستعدون لاستعمال بطاح جربة.
وقام أحد المواطنين وهو سائق حافلة بالشركة الجهوية للنقل، بمخاطبة مبروك كورشيد قائلا " ما عملتنا شي موك كنت وزير.." لينفجر كورشيد في وجهه ويعتدي عليه لفظيا بالسب والشتم.
ونعت كورشيد المواطن بالقرد وواصل في سبه وسب والديه ليتدخل بعض المواطنين في محاولة لتهدئة الطرفين.



النقابة الأساسية للنقل بمدنين تتهم مبروك كورشيد بالاعتداء اللفظي على سائق حافلة عمومية

من ناحية أخرى استنكرت اليوم السبت النقابة الاساسية للشركة الجهوية للنقل بمدنين المجتمعة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفة استثنائية وطارئة ما تعرض له زميلهم من اعتداء لفظي من طرف النائب مبروك كرشيد أثناء أداء وجبه .
وحذرت النقابة من اتخاذ أي اجراء ضد زميلهم , كما هددت بالتصعيد والاضراب في صورة ما لم تتخذ الادراة العامة للنقل الاجراءات القانونية ضد النائب .




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219243

3azizou  (Nigeria)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 22h 55m |           
يخربون بيوتهم بأيديهم
الحمد لله الذي كشف مستواهم
بالطبع الإعلام لن يضخم هذه الحادثة

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 22h 37m |           
قمة في الأخلاق! ماذا تنتظر من شخص برر كل البراميل المتفجرة

Essoltan  (France)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 21h 48m |           
Pour l'instant nous attendons la réaction de monsieur le député et après à vos armes chers internautes la saison de la chasse sera ouverte pour canarder le fautif dans les commentaires ...



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