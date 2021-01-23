فيديو اليوم: النائب مبروك كورشيد يعتدى على سائق حافلة في مدنين بالسب والشتم ويصفه بالقرد

باب نات - دخل السبت 23 جانفي النائب مبروك كورشيد في حالة هستيرية خلال استماعه لمشاغل بعض مواطنين يستعدون لاستعمال بطاح جربة.
وقام أحد المواطنين وهو سائق حافلة بالشركة الجهوية للنقل، بمخاطبة مبروك كورشيد قائلا " ما عملتنا شي موك كنت وزير.." لينفجر كورشيد في وجهه ويعتدي عليه لفظيا بالسب والشتم.
ونعت كورشيد المواطن بالقرد وواصل في سبه وسب والديه ليتدخل بعض المواطنين في محاولة لتهدئة الطرفين.
النقابة الأساسية للنقل بمدنين تتهم مبروك كورشيد بالاعتداء اللفظي على سائق حافلة عمومية
من ناحية أخرى استنكرت اليوم السبت النقابة الاساسية للشركة الجهوية للنقل بمدنين المجتمعة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفة استثنائية وطارئة ما تعرض له زميلهم من اعتداء لفظي من طرف النائب مبروك كرشيد أثناء أداء وجبه .
وحذرت النقابة من اتخاذ أي اجراء ضد زميلهم , كما هددت بالتصعيد والاضراب في صورة ما لم تتخذ الادراة العامة للنقل الاجراءات القانونية ضد النائب .
وقام أحد المواطنين وهو سائق حافلة بالشركة الجهوية للنقل، بمخاطبة مبروك كورشيد قائلا " ما عملتنا شي موك كنت وزير.." لينفجر كورشيد في وجهه ويعتدي عليه لفظيا بالسب والشتم.
ونعت كورشيد المواطن بالقرد وواصل في سبه وسب والديه ليتدخل بعض المواطنين في محاولة لتهدئة الطرفين.
النقابة الأساسية للنقل بمدنين تتهم مبروك كورشيد بالاعتداء اللفظي على سائق حافلة عمومية
من ناحية أخرى استنكرت اليوم السبت النقابة الاساسية للشركة الجهوية للنقل بمدنين المجتمعة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفة استثنائية وطارئة ما تعرض له زميلهم من اعتداء لفظي من طرف النائب مبروك كرشيد أثناء أداء وجبه .
وحذرت النقابة من اتخاذ أي اجراء ضد زميلهم , كما هددت بالتصعيد والاضراب في صورة ما لم تتخذ الادراة العامة للنقل الاجراءات القانونية ضد النائب .
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