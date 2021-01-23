   Chahrazed - يا نسيني وأنا عمري  

رفيق عبد السلام لعبو: النهضة لن تقابل قصفك العشوائي بالحلوى يا "شمشون" تونس

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 12:00 قراءة: 0 د, 31 ث
قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار على قناة التاسعة ان إصرار الوزير السابق محمد عبو على مهاجمة الحركة هو في إطار المزايدة السياسية.
وأضاف رفيق عبد السلام " أتفهم النفسية المتأزمة لمحمد عبو فهو في حالة قلق ويقوم بقصف عشوائي ضدنا ونحنا بالطبع لن نقابله بالورود".
وتابع رفيق عبد السلام " محمد عبو يمارس عملية الخراب ويريد إسقاط السقف على الجميع لان " بنيته التي بناها سقطت بتحويل الأقلية الى الأغلبية".
وقال رفيق عبد السلام " محمد عبو تحول الى " سوبر مينيستر" يريد ان يكون المهيمن على حكومة الفخفاخ وهذا ما رفضناه".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219210



En continu

Toutes les news

السبت 23 جانفي 2021 | 10 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:37 15:14 12:38 07:28 05:58
15°
 16° % 55 :الرطــوبة
تونــس 11°
9.26 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
16°-1118°-1019°-1015°-1017°-9
  • Avoirs en devises
    22859,9

  • (22 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,29231 DT        1$ =2,70260 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 jan)   1728,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة