رفيق عبد السلام لعبو: النهضة لن تقابل قصفك العشوائي بالحلوى يا "شمشون" تونس

قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار على قناة التاسعة ان إصرار الوزير السابق محمد عبو على مهاجمة الحركة هو في إطار المزايدة السياسية.
وأضاف رفيق عبد السلام " أتفهم النفسية المتأزمة لمحمد عبو فهو في حالة قلق ويقوم بقصف عشوائي ضدنا ونحنا بالطبع لن نقابله بالورود".
وتابع رفيق عبد السلام " محمد عبو يمارس عملية الخراب ويريد إسقاط السقف على الجميع لان " بنيته التي بناها سقطت بتحويل الأقلية الى الأغلبية".
وقال رفيق عبد السلام " محمد عبو تحول الى " سوبر مينيستر" يريد ان يكون المهيمن على حكومة الفخفاخ وهذا ما رفضناه".
وأضاف رفيق عبد السلام " أتفهم النفسية المتأزمة لمحمد عبو فهو في حالة قلق ويقوم بقصف عشوائي ضدنا ونحنا بالطبع لن نقابله بالورود".
وتابع رفيق عبد السلام " محمد عبو يمارس عملية الخراب ويريد إسقاط السقف على الجميع لان " بنيته التي بناها سقطت بتحويل الأقلية الى الأغلبية".
وقال رفيق عبد السلام " محمد عبو تحول الى " سوبر مينيستر" يريد ان يكون المهيمن على حكومة الفخفاخ وهذا ما رفضناه".
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