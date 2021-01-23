فيديو مسرب: دعوات من قيادة الدستوري الحر للقواعد بعدم الترحم على محرزية العبيدي

اظهر مقطع فيديو قامت منتسبة في الحزب الدستوري الحر بنشره قيام المكلفة بالتكوين داخل الحزب بارسال رسالات صوتية للقواعد تطالبهم بعدم الترحم على النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي.وحسب التسجيل قالت المسؤولة " لدينا اوامر بعدم التشمت في وفاة محرزية العبيدي وكذلك بعدم الترحم عليها".وتابعت " من يرفض الامتثال سيعرض نفسه للمحاسبة من قبل قيادات الدستوري الحر".