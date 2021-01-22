سمير الوافي: رحم الله محرزية العبيدي وربي يشفي من في قلوبهم مرض أخطر من الموت إسمه الحقد

نشر الجمعة 22 جانفي، الاعلامي سمير الوافي تدوينة ترحّم من خلالها على القيادية بحركة النهضة محرزية العبيدي التي وافتها المنية فجر الجمعة.وعلّق الوافي على بعض ردود أفعال خصوم حركة النهضة وقال متأسفا " يموت خصمهم ولا يموت الحقد في قلوبهم...حتى الموت لا يطهرها ولا يخشعها ولا يجعلها أرحم".وتابع قائلا "رحم الله محرزية العبيدي وألهم أهلها ما يكفي من الصبر ليقاوموا حزنهم عليها...وربي يشفي من في قلوبهم مرض أخطر من الموت إسمه الحقد المزمن...الذي لا يداويه موت ولا يخمده مرض".يذكر أن عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محرزية العبيدي (دائرة نابل2)، توفيت فجر اليوم الجمعة .وكانت الفقيدة خضعت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلى متابعة طبية مكثفة استدعتها وضعيتها الصحية حيث تم نقلها الى فرنسا لتلقي العلاج اين وافتها المنية .والتحقت العبيدي بمجلس نواب الشعب في هذه الدورة النيابية في مارس 2020 في اطار سد شغور اثر تعيين النائب ورئيس القائمة لدائرة نابل 2 عن حركة النهضة احمد قعلول في خطة وزير الشباب والرياضة وتولت النائبة الأولى منصب النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 وهي مترشحة عن دائرة فرنسا 1 .كما ترشحت محرزية العبيدي في الانتخابات التشريعية 2014 /2019 بدائرة نابل 2 عن حركة النهضة وفازت بمقعد بالبرلمان وتولت رئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين