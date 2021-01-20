   Aziza Jalel - ليالي الأنس  

وزير الدفاع يعتذر بعد تحميله الوافدين على الساحل مسؤولية اعمال التخريب

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 28 ث
قال وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع في البرلمان، إن هناك تفاوت على مستوى التحركات الليلية بين الجهات.

وقال الوزير وفق ما نقلته قناة التاسعة "هناك شطط في التحرك الاحتجاجي بجهة الساحل على غير العادة، وهذا مرده ضيوف الساحل والوافدين من المناطق الأخرى الذين فقدوا مواطن الشغل خاصة في قطاع السياحة".


وقد أثار هذا التوصيف غضب النواب من مختلف الكتل البرلمانية وفق القناة ، حيث طالب النائب عن الكتلة الوطنية حاتم المليكي وزير الدفاع بسحب هذه العبارة والاعتذار، باعتبار أنها تغذي النعرات الجهوية وهو ما قاد وزير الدفاع إلى الاعتذار وسحب العبارة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219034

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 12h 09m |           
من المفروض ان يشمل التحوير الى جانب وزير الخارجية،هذا الوزير



En continu

Toutes les news

الأربعاء 20 جانفي 2021 | 7 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:34 15:12 12:37 07:29 05:59
17°
 19° % 34 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-818°-1019°-1016°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    22864,0

  • (19 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,28600 DT        1$ =2,73058 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 jan)   2049,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة