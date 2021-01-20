وزير الدفاع يعتذر بعد تحميله الوافدين على الساحل مسؤولية اعمال التخريب

قال وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع في البرلمان، إن هناك تفاوت على مستوى التحركات الليلية بين الجهات.وقال الوزير وفق ما نقلته قناة التاسعة "هناك شطط في التحرك الاحتجاجي بجهة الساحل على غير العادة، وهذا مرده ضيوف الساحل والوافدين من المناطق الأخرى الذين فقدوا مواطن الشغل خاصة في قطاع السياحة".وقد أثار هذا التوصيف غضب النواب من مختلف الكتل البرلمانية وفق القناة ، حيث طالب النائب عن الكتلة الوطنية حاتم المليكي وزير الدفاع بسحب هذه العبارة والاعتذار، باعتبار أنها تغذي النعرات الجهوية وهو ما قاد وزير الدفاع إلى الاعتذار وسحب العبارة.