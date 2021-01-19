   Abdelhalim Hafed - جبّار  

المندوبية الجهوية للتّربية بزغوان تنفي خبر سرقة نائب بالبرلمان للكهرباء من مدرسة ابتدائية بتواطئ من مدير المدرسة

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 20:04 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - نشرت الثلاثاء 19 جانفي، هيئة مكافحة الفساد نشريتها الاخبارية الأسبوعية التي تتضمن عينات من بعض ملفات الفساد التي تم احالتها للقضاء.
ومن بين الملفات التي كشفت عنها الهيئة، فضيحة لأحد النواب بالبرلمان عن جهة زغوان ثبت أنه يسرق الكهرباء من أحد المدارس الابتدائية وبتواطئ من مدير المدرسة.
وأوضحت الهيئة أن مدير المدرسة قام بتسريب سلك كهربائي من المدرسة الي مسكن تابع لأحد نواب البرلمان وهو ما أكدته المندوبية الجهوية للتربية بزغوان التي أفادت بأنه تم احالة مدير المدرسة على مجلس التأديب واتخاذ قرار بايقافه عن العمل لمدة شهر مع حرمانه من الاجر واعفائه من خطة مدير مدرسة.



المندوبية الجهوية للتّربية بزغوان نشرت توضيح نفت فيه الخبر وأوضحت أن المعنية بالأمر هي معلمة نائبة وليس نائب بالبرلمان



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