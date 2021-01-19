ضبط بصدد التخريب القبض على مجرم خطير محل 8 مناشير تفتيش في قضايا تحويل وجهة والبراكاجات

باب نات - تمكن ليلة أمس 18 جانفي 2021 أعوان مركز الأمن الوطني بحيّ ابن سيناء بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من إلقاء القبض على مصنف خطير قاطن بجهة حي النور تونس العاصمة بصدد القيام باعمال تخريب ليلية صادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورطه في قضايا عدليّة موضوعها "الإضرار بملك الغير وتحويل وجهة قاصر بالقوّة وإحداث الهرج والتشويش وإفتكاك متاع الغير بالقوّة العقوق والسرقة والعنف".



بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



