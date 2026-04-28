الرابطة الثانية: ماهر المهيري مدربا جديدا لأمل حمام سوسة

أعلنت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة اليوم الثلاثاء تثبيت المدرب المساعد ماهر المهيري مدربا أول لفريق أكابر كرة القدم.وأوردت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة في بلاغ أنّ قرار تعييرن ماهر المهيري في خطة مدرب أول جاء في إطار السعي لضمان الاستقرار الفني ومواصلة العمل في أفضل الظروف.وكانت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة قررت أمس انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عماد جاب الله اثر الهزيمة أمام محيط قرقنة بنتيجة 1 - 2 .يذكر أنّ الأمل الرياضي بحمام سوسة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجوعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 49 نقطة وذلك بعد مضي 24 جولة.