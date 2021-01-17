جمعية القضاة التونسيين تطالب الغنوشي بعدم التدخل في الملف القضائي لنبيل القروي

أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد 17 جانفي 2021 بيانا للرد على التصريحات الإعلامية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بخصوص موقفه من مسألة إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.وكان الغنوشي قد عبر عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما.