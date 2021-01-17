مختار بن نصر: جهات لم تجد نفسها في السلطة تحرّض اللصوص وقطاع الطرق على التخريب والسرقة

باب نات -

شدّد الأحد 17 جانفي، العميد المتقاعد من الجيش الوطني، مختار بن نصر على أن أعمال النهب والتخريب والسرقة التي تمت في الليل لا علاقة لها بالاحتجاجات والمطالب المشروعة.واعتبر أن ما يحصل هو تمرّد علي السلطة يقوم به اللصوص وقطاع الطرق بتحريض من جهات لم تجد نفسها في السلطة وفقدت مكانتها السياسية.يذكر أن عديد المناطق من مختلف ولايات الجمهورية شهدت ليلة السبت وفي وقت متقارب، عمليات تخريب وسرقة وأحداث شغب ومواجهات مع الأمن رافقتها حملة تجييش ونشر اشاعات في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.