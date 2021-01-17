مختار بن نصر: جهات لم تجد نفسها في السلطة تحرّض اللصوص وقطاع الطرق على التخريب والسرقة

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Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 16:44 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - شدّد الأحد 17 جانفي، العميد المتقاعد من الجيش الوطني، مختار بن نصر على أن أعمال النهب والتخريب والسرقة التي تمت في الليل لا علاقة لها بالاحتجاجات والمطالب المشروعة.

واعتبر أن ما يحصل هو تمرّد علي السلطة يقوم به اللصوص وقطاع الطرق بتحريض من جهات لم تجد نفسها في السلطة وفقدت مكانتها السياسية.


يذكر أن عديد المناطق من مختلف ولايات الجمهورية شهدت ليلة السبت وفي وقت متقارب، عمليات تخريب وسرقة وأحداث شغب ومواجهات مع الأمن رافقتها حملة تجييش ونشر اشاعات في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.




Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 218844

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 18h 43m |           
صبايحة فرنسا وغلمان الامارات يهللون فرحين
يبثون الرعب والياس ويسعون لنصرة الثورة المضادة
خسئتم وخسئ اسيادكم وللبلاد رجال تحميها والله ينصر من نصرالحق

Sarramba  (Tunisia)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 18h 10m |           
كل شفافية و بكل حجّة نذكّر الجميع بما صرّح و هدد به "عبّو" أول أمس. وبعد حوادث التوتّرب البارحة في عدد من المدن بتزامن ممنهج وجلي، أنّ تصريحات هذا الخائن العميل، هي إشارة و أمر للمخرّبين المرتزقة بالتّحرك
في ما يلي ملتقطات من أوامر و إشارات عبو: 1) ...وفي تهديد ضمني قال عبو "إذا القضاء بشيقعد يتفرج نحب نقلهم الي بش يقعدوا يتفرجوا حتى إذا يقع الاعتداء على ممتلكات الحركة". - 2)...وقال "هاو شنوة بش يصير...غدوة يجي نهار الناس تهجم على مقرات النهضة ويقلك أنت كدولة ما قمتش بواجبك مع تنظيم فاسد

Oceanus  ()  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 17h 31m |           
Ca fait mal au coeur de voir cela mais c est le resultat de 10 ans de detresse et de recul de vol de corruption.l orsq on croit qu on est maitre a bord et intouchable en volant les pauvres qui ont tous ras le bol de mensonges de non chalence d anarchie et d oublie voila ce qui se passe et les profiteurs d hier sont les cibles aujourd hui.l histoire se repete

Slimene  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 17h 23m |           
@Karimyousef.La majorité des tunisiens qui sont pour la chute du pouvoir actuel est supérieure à celle qui le voulait du temps de Ben Ali.Cette majorité n'hésiterait pas à voter pour Abir Moussi actuellement tellement le pays est à la dérive!

Slimene  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 16h 53m |           
@Cartaginois2011.C'est exactement ce qui c'était passé sous Ben Ali.L'histoire se répète et ceux qui étaient réfugiés en France et qui s'étaient accaparé le pouvoir doivent trembler aujourd'hui et penser à demander l'asile en France.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 16h 50m |           
هذه اعمال اجرامية، تقوم بها اقلية.الاغلبية ليست موافقة على السرقة و الحرق و التكسير

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 16h 46m |           
الشعب يطالب حكومة بلاده باستعمال اجهزتها الامنية و الاستخباراتية بجميع انواعها للكشف عمن يقف وراء هذه الاعمال التخريبية،ومن ينسّق فيها،و اعلام النيابة العمومية حتى تحاكم العدالة من يريد التخريب والانقلاب على النظام القائم،اّي كان

Citoyenlibre  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 16h 43m |           
أخبار مؤلمة :: أعمال شغب. بكل من الكاف تاجروين التضامن سليمان الحمامات قرمبالية القيروان سوسة حمام سوسة القلعة الكبرى القلعة الصغرى طبربة واد الليل دوار هيشر. سليانة بوعراده نابل ما يقارب 300موقوف أغلبهم قصر ،. قرابة7200مخالفة حضر الجولان قرابة 874 مليون دينار أموال مجمدة في سويسرا خصام في البرلمان براكجات سرقة إلى اين ذاهبون ؟؟؟؟؟



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

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