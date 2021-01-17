بداية من الغد.. استئناف أنشطة النقل العمومي و''اللواجات''

بلاغ صحفي - وفقا للبلاغ الصادر بتاريخ 13 جانفي 2021، تذكّر وزارة النقل واللوجستيك أنه بامكان و سائل النقل العمومي بين المدن بما في ذلك سيارات اللواج خط احمر، العمل خلال الفترة الممتدة من يوم غد الاثنين 18 جانفي 2021 الى يوم الاحد 24 جانفي 2021 مع احترام توقيت حظر الجولان، وذلك وفق الحد الادنى المطلوب لتأمين تنقلات الاشخاص المرخص لهم على غرار الاسلاك النشيطة واعوان الصحة والحالات الضرورية القصوى والحاملين لتراخيص استثنائية للتنقل.



وتجدّد وزارة النقل واللوجستيك دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد 19 وخاصة ضرورة ارتداء الكمامات داخل عربات النقل وخارجها وتعقيم اليدين بصفة دورية.



