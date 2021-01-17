الداخلية: تحرير 7181 مخالفة حظر جولان

باب نات - أعلنت وزارة الداخلية أن مجهودات الوحدات الأمنيّة أسفرت في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" خلال أيام 14 و15 و16 جانفي 2021 على النتائج التالية:
* تحرير 11619 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.
* تحرير 7181 مخالفة حظر جولان.
* تحرير 5177 مخالفة منع التنقل بين الولايات.
* غلق 332 محلاّ تجاريّا.
* تحرير 9061 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
* تحرير 11619 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.
* تحرير 7181 مخالفة حظر جولان.
* تحرير 5177 مخالفة منع التنقل بين الولايات.
* غلق 332 محلاّ تجاريّا.
* تحرير 9061 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
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