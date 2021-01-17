الداخلية: تحرير 7181 مخالفة حظر جولان

باب نات -

* تحرير 11619 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.* تحرير 7181 مخالفة حظر جولان.* تحرير 5177 مخالفة منع التنقل بين الولايات.* غلق 332 محلاّ تجاريّا.* تحرير 9061 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.