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الداخلية: تحرير 7181 مخالفة حظر جولان

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 13:32 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - أعلنت وزارة الداخلية أن مجهودات الوحدات الأمنيّة أسفرت في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" خلال أيام 14 و15 و16 جانفي 2021 على النتائج التالية:

* تحرير 11619 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.


* تحرير 7181 مخالفة حظر جولان.

* تحرير 5177 مخالفة منع التنقل بين الولايات.

* غلق 332 محلاّ تجاريّا.

* تحرير 9061 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

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