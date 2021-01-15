   Moharem Fouad - يا غزال  

العلوي: الغنوشي خضع للابتزاز وضرب تقرير التحقيق في الاعتداء عرض الحائط

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 20:31 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي حملهم مسؤولية العنف في البرلمان.
وقال العلوي " الغنوشي خضع للابتزاز وضرب تقرير التحقيق في الاعتداء عرض الحائط".

وكتب عبد اللطيف العلوي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:


"هذا تقرير فريق التحقيق الذي ضرب به الغنوشي عرض الحائط، ورضخ للابتزاز الرخيص لكتلة الانحطاط اللاديموقراطي، المتحالفة مع كتلة الڨعرة، في مسرحيّة ضبطت اليوم أدوارها بكامل التنسيق لمسح سكّين جرائمهم في ائتلاف الكرامة!
وغدا أمر!"





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218758

Falfoul  ()  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 20h 53m |           
تو أشوف اش مزلو باش يعمل فيه ... خصوصاً الزغراطة.. من يتناول مرة امام الظلم يعطي عمرو الكل يتنازل ...

Falfoul  ()  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 20h 48m |           
الحق ما فيهش ماخذت خاطر ومجاملات ... الادانة يجب ان توجه للجميع بما في ذلك الزغراطة والعياطة ... الليل وصلت قالت لوزير ستنى نشدك وحدك تو أشوف اش نعملك.. قبل ان يمسح بيها هو بدورو القاعة.



En continu

Toutes les news

الجمعة 15 جانفي 2021 | 2 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:29 15:07 12:36 07:31 06:00
11°
 15° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
15°-1114°-914°-816°-1015°-8
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة