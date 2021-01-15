باب نات -

"هذا تقرير فريق التحقيق الذي ضرب به الغنوشي عرض الحائط، ورضخ للابتزاز الرخيص لكتلة الانحطاط اللاديموقراطي، المتحالفة مع كتلة الڨعرة، في مسرحيّة ضبطت اليوم أدوارها بكامل التنسيق لمسح سكّين جرائمهم في ائتلاف الكرامة!

وغدا أمر!"

انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بيان رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي حملهم مسؤولية العنف في البرلمان.وقال العلوي " الغنوشي خضع للابتزاز وضرب تقرير التحقيق في الاعتداء عرض الحائط".