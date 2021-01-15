عبير موسى: أنا من ضغطت على الغنوشي لاصدار بيان يدين العنف الصادر عن ائتلاف التكفير

باب نات - قالت الجمعة 14 جانفي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصدر بيانا لإدانة العنف الصادر عن "ائتلاف التكفير" بعد أن مَارستْ عليه ضغوطات.
وفي مداخلة لها على قناة التاسعة قالت عبير موسي "اليوم ضغطت على الغنوشي وقتلو كان تصير حاجة للنواب المضربين بش نشكيو بيك وحمّلتو المسؤولية فأصدر البيان بعد أن فضحته وطلبت منه ذلك".
يذكر أن راشد الغنوشي أصدر بيان عبر من خلاله عن ادانته لما سماه العنف المادي الصادر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة.
تجدر الاشارة الي أن الكتلة الديمقراطية وعلى اثر البيان الصادر عن الغنوشي قررت رفع الاعتصام الذي شنته منذ أكثر من شهر للمطالبة بادانة العنف.
وفي مداخلة لها على قناة التاسعة قالت عبير موسي "اليوم ضغطت على الغنوشي وقتلو كان تصير حاجة للنواب المضربين بش نشكيو بيك وحمّلتو المسؤولية فأصدر البيان بعد أن فضحته وطلبت منه ذلك".
يذكر أن راشد الغنوشي أصدر بيان عبر من خلاله عن ادانته لما سماه العنف المادي الصادر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة.
تجدر الاشارة الي أن الكتلة الديمقراطية وعلى اثر البيان الصادر عن الغنوشي قررت رفع الاعتصام الذي شنته منذ أكثر من شهر للمطالبة بادانة العنف.
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