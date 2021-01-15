سليانة : فتح تحقيق في اعتداء عون شرطة بلدية على راعي أغنام

أذنت النيابة العمومية، صباح اليوم الجمعة 15 جانفي 2021 بفتح تحقيق عدلي ضدّ عون تابع للشرطة البلدية سليانة اعتدى في ولاية سليانة على راعي أغنام امام مقر الولاية.



ويذكر أنّ رواد التواصل الاجتماعي تدولوا، يوم أمس فيديو يظهر عون شرطة بلدية بولاية سليانة يعتدي على راعي أغنام بسبب مرور الراعي بأغنامه أمام مقر الولاية .

وقد أثار الفيديو غضبا واسعا حيث ظهرت الدموع في عيني الراعي مما يوحي بإحساسه بالظلم والقهر.



