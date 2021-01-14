وزارة النقل : يتعين على رؤساء المؤسسات إصدار تراخيص فردية للتنقل إلى مقرات العمل للأعوان

بلاغ صحفي -

تبعا لبلاغ رئاسة الحكومة المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإقرار الحجر الصحي الشامل خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021، تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه يتعين على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة إصدار تراخيص فردية للتنقل إلى مقرات العمل للأعوان الذين تقتضي ضرورة العمل حضورهم بها ويتم ابلاغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى معتمدة من قبل الإدارة.وتبعا للإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 جانفي الجاري فإنه تقرّر بداية من تاريخ 18 جانفي 2021 اتخاذ الإجراءات التالية:- اعتماد نظام العمل بالتداول يوم بيوم مع نظام الفرق للتقليص قدر الإمكان من عدد الأعوان الإداريين داخل المكتب الواحد ويستثنى من هذا الإجراء المكلفون بخطط وظيفية المتمتعون بسيارات وظيفية أو سيارات مصلحة لأغراض شخصية، وهياكل الاستغلال بالمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك قصد ضمان استمرارية المرفق العام للرصد الجوي والنقل البري والبحري والجوي.وتدعو الوزارة كافة رؤساء المؤسسات والمنشآت المعنية إصدار مذكرات تنظيمية في الغرض مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين العمل عن بعد باستعمال التقنيات الرقمية لا سيما فيما يتعلق بعقد جلسات العمل وسائر اجتماعات هياكل التسيير والمداولة ومختلف اللجان.كما توصي الوزارة بالتركيز على الوسائل الإلكترونية لتحميل كراسات الشروط المتعلقة بتنظيم أنشطة النقل واللوجستيك وتقديم الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني حصريا.وتهيب وزارة النقل واللوجستيك بكافة مسؤوليها من مديرين عامين ورؤساء مؤسسات تحت الاشراف بدعوة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى احترام التباعد الجسدي داخل مقرات العمل، مع مواصلة الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية وخاصة منها ارتداء الكمامات واستعمال وسائل التعقيم وكل الإجراءات المناسبة والضرورية التي تتماشى مع طبيعة المرفق العمومي وتضمن استمراريته مع احترام الإجراءات الهادفة الى الحدّ من انتشار الجائحة.