كتلة قلب تونس تدين ''بلطجة'' عبير موسي

عبّرت كتلة حزب قلب تونس في بيان أمس الأربعاء 13 جانفي 2021 عن ''استيائها واستنكارها الشديدين'' للإعتداء ''السافر'' لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضدّ النائب الأوّل لرئيس البرلمان والقيادية بقلب تونس سميرة الشواشي، حسب ما جاء في نصّ البيان.
وقالت الكتلة إنّ موسي تجاوزت ''كلّ أنواع التهوّر وكلّ حدود السلوك المسؤول واللياقة واحترام الغير''، مدينة ''لجوء موسي المتواصل إلى العنف اللفظي والمادي والدوس على كلّ الأعراف البرلمانية والأخلاقيّة''.
واتهمت الكتلة رئيسة الحزب الدستوري الحر باستخدام أسلوب الهرسلة كوسيلة دائمة للتعاطي مع الآخرين وتوظيف وسائل الاتصال لتحريف الواقع وتشويهه وبثّ الزيف والمغالطة وتعطيل العمل النيابي.
وقالت كتلة قلب تونس بالبرلمان إنّها تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة لوضع حدّ لما وصفته بـ ''البلطجة'' التي ترذّل البرلمان وتخرق القوانين وتسيء للانتقال الديمقراطي، وفق نصّ البيان.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس الأربعاء ما وصفته بالسلوك ''الأرعن'' لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و''خطاب العنف والبلطجة'' الذي تعتمده في البرلمان، حسب نصّ البيان وذلك على خلفية ''اعتداء موسي لفظيا على سميرة الشواشي خلال اجتماع لرؤساء الكتل''، متّهمة إياها بتعطيل الإجتماع المذكور.
وقالت الكتلة إنّ موسي تجاوزت ''كلّ أنواع التهوّر وكلّ حدود السلوك المسؤول واللياقة واحترام الغير''، مدينة ''لجوء موسي المتواصل إلى العنف اللفظي والمادي والدوس على كلّ الأعراف البرلمانية والأخلاقيّة''.
واتهمت الكتلة رئيسة الحزب الدستوري الحر باستخدام أسلوب الهرسلة كوسيلة دائمة للتعاطي مع الآخرين وتوظيف وسائل الاتصال لتحريف الواقع وتشويهه وبثّ الزيف والمغالطة وتعطيل العمل النيابي.
وقالت كتلة قلب تونس بالبرلمان إنّها تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة لوضع حدّ لما وصفته بـ ''البلطجة'' التي ترذّل البرلمان وتخرق القوانين وتسيء للانتقال الديمقراطي، وفق نصّ البيان.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس الأربعاء ما وصفته بالسلوك ''الأرعن'' لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و''خطاب العنف والبلطجة'' الذي تعتمده في البرلمان، حسب نصّ البيان وذلك على خلفية ''اعتداء موسي لفظيا على سميرة الشواشي خلال اجتماع لرؤساء الكتل''، متّهمة إياها بتعطيل الإجتماع المذكور.
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