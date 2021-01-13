وزارة العدل تقرّر العمل بنظام التداول يوم بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي 2021

على اثر الإعلان عن الإجراءات الواقع إقرارها من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بتاريخ 12 جانفي 2021 وتبعا للتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية، وحرصا منها على صحة وسلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية والإطار العامل بالمحاكم، تعلم وزارة العدل أنه تقرّر العمل بنظام التداول يوم بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي 2021.كما تهيب الوزارة بكافة المشرفين على المحاكم إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم، مع الحرص على توزيع العمل بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات المسداة في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).