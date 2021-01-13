لقاح كورونا: الهاشمي الوزير يؤكد قبول ملف تونس في ''كوفاكس''

اللجنة العلمية إقترحت حجرا شاملا بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع

أكد العضو في اللجنة العلمية لمقاومة فيروس كورونا الهاشمي الوزير ، اليوم الأربعاء، قبول ملف تونس في كوفاكس بخصوص الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.وقال خلال تدخل هاتفي له في مالتينال اذاعة شمس آف آم ، إنه تم قبول ملف تونس ولديه ما يثبت ذلك عكس ما يتم الترويج له، وفق تعبيره.وأشار إلى أن تونس انخرطت في "كوفاكس" وستوفر جرعات لحوالي 20 بالمائة من الشعب التونسي ، لافتا النظر أن هذه المبادرة العالمية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.وأقر أن المشكل الوحيد حاليا أنه لا يمكن معرفة تواريخ الحصول على الجرعات التي ستوفرها "كوفاكس".و أقر الهاشمي الوزير ان اللجنة إقترحت حجرا شاملا بأسبوعين او ثلاثة أسابيع.وأفاد أنه وإثر تقديم المقترح وبعد عدد من التدخلات ونظرا للظروف الإقتصادية والإجتماعية تم إقرار الحجر 4 أيام وإتباعه بإجراءات أخرى.وقال الوزير إن "فترة 4 أيام علميا وحسب المعمول به الفترة يجب أن تكون أكثر لكن حتى 4 أيام وبرفقتها جملة ن الإجراءات الأخرى يمكن أن تكون ناجعة".وأكد انه وإثر الحجر الصحي الشامل سيتم إجراء عملية تقييم شامل للوضع الوبائي وإذا استوجب الأمر تدعيم الإجراءات المتخذة بإجراءات أخرى سيتم إقرارها في الإبان، وفق تعبيره.ويشار أن وزير الصحة أعلن أمس عن إقرار الحجر الصحي السامل لمدة 4 أيام بداية من الغد الخميس 14 جانفي إلى يوم الأحد 17 جانفي 2021.