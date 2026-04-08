“غروب الأرض”.. صورة تاريخية من القمر توثقها ناسا

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 08:28
      
نشرت ناسا مجموعة أولى من الصور التي التقطتها مهمة أرتميس 2، كاشفة عن مشاهد غير مسبوقة للجانب البعيد من القمر، في خطوة أعادت إلى الواجهة لحظات مفصلية من تاريخ استكشاف الفضاء.

لقطة “غروب الأرض” تعيد ذاكرة أبولو

وتصدّرت الصور لقطة حملت عنوان “غروب الأرض”، تُظهر كوكب الأرض وهو يختفي خلف أفق القمر، في مشهد يعكس نظيراً بصرياً لصورة أبولو 8 الشهيرة “شروق الأرض” التي التُقطت قبل أكثر من نصف قرن.

وأوضحت الوكالة أن الصورة تم التقاطها يوم 6 أفريل 2026 أثناء تحليق المركبة حول القمر.


كسوف نادر من الفضاء

كما نشرت صورة ثانية بعنوان “كسوف أرتميس 2”، توثق لحظة حجب القمر للشمس كما تُرى من مداره، وهي ظاهرة نادرة من هذا المنظور الفضائي.

إنجاز بشري بعد أكثر من 50 عاماً

وجاء نشر هذه الصور بعد نجاح طاقم المهمة، الذي يضم رواد الفضاء ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوخ، إلى جانب الكندي جيريمي هانسن، في إتمام رحلة حول الجانب البعيد من القمر، ليصبحوا أول بشر يحققون ذلك منذ أكثر من 50 عاماً.

وخلال تحليق استمر 6 ساعات، بلغت المركبة مسافة تجاوزت 406 ألف كيلومتر عن الأرض، مسجلة رقماً قياسياً جديداً يفوق ما حققته مهمات أبولو.

تفاصيل جيولوجية غير مسبوقة

وأظهرت الصور أيضاً معالم بارزة مثل حوض “أورينتال”، إضافة إلى فوهات جديدة اقترح الطاقم تسميتها، فضلاً عن تضاريس وعرة تميز الجانب البعيد للقمر، حيث تكثر الفوهات وتندر السهول البركانية.

كما رصد الرواد تكوينات غريبة أطلقوا عليها “الخطوط المتعرجة”، إلى جانب ألوان غير مألوفة تميل إلى الأخضر والبني.

تفاعل واسع واستعداد للعودة

وأثارت الصور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث وصفها متابعون بأنها “مذهلة” و“آسرة”، فيما عبّر آخرون عن إحساسهم بضآلة الإنسان أمام هذا المشهد الكوني.

ومع اقتراب نهاية المهمة، تستعد كبسولة “أوريون” للعودة إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، بسرعة تقارب 40 ألف كيلومتر في الساعة، قبل الهبوط في المحيط الهادئ باستخدام المظلات.
