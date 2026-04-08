“غروب الأرض”.. صورة تاريخية من القمر توثقها ناسا
نشرت ناسا مجموعة أولى من الصور التي التقطتها مهمة أرتميس 2، كاشفة عن مشاهد غير مسبوقة للجانب البعيد من القمر، في خطوة أعادت إلى الواجهة لحظات مفصلية من تاريخ استكشاف الفضاء.
لقطة “غروب الأرض” تعيد ذاكرة أبولووتصدّرت الصور لقطة حملت عنوان “غروب الأرض”، تُظهر كوكب الأرض وهو يختفي خلف أفق القمر، في مشهد يعكس نظيراً بصرياً لصورة أبولو 8 الشهيرة “شروق الأرض” التي التُقطت قبل أكثر من نصف قرن.
وأوضحت الوكالة أن الصورة تم التقاطها يوم 6 أفريل 2026 أثناء تحليق المركبة حول القمر.
كسوف نادر من الفضاءكما نشرت صورة ثانية بعنوان “كسوف أرتميس 2”، توثق لحظة حجب القمر للشمس كما تُرى من مداره، وهي ظاهرة نادرة من هذا المنظور الفضائي.
إنجاز بشري بعد أكثر من 50 عاماًوجاء نشر هذه الصور بعد نجاح طاقم المهمة، الذي يضم رواد الفضاء ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوخ، إلى جانب الكندي جيريمي هانسن، في إتمام رحلة حول الجانب البعيد من القمر، ليصبحوا أول بشر يحققون ذلك منذ أكثر من 50 عاماً.
وخلال تحليق استمر 6 ساعات، بلغت المركبة مسافة تجاوزت 406 ألف كيلومتر عن الأرض، مسجلة رقماً قياسياً جديداً يفوق ما حققته مهمات أبولو.
تفاصيل جيولوجية غير مسبوقةوأظهرت الصور أيضاً معالم بارزة مثل حوض “أورينتال”، إضافة إلى فوهات جديدة اقترح الطاقم تسميتها، فضلاً عن تضاريس وعرة تميز الجانب البعيد للقمر، حيث تكثر الفوهات وتندر السهول البركانية.
كما رصد الرواد تكوينات غريبة أطلقوا عليها “الخطوط المتعرجة”، إلى جانب ألوان غير مألوفة تميل إلى الأخضر والبني.
تفاعل واسع واستعداد للعودةوأثارت الصور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث وصفها متابعون بأنها “مذهلة” و“آسرة”، فيما عبّر آخرون عن إحساسهم بضآلة الإنسان أمام هذا المشهد الكوني.
ومع اقتراب نهاية المهمة، تستعد كبسولة “أوريون” للعودة إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، بسرعة تقارب 40 ألف كيلومتر في الساعة، قبل الهبوط في المحيط الهادئ باستخدام المظلات.
Hello, Moon. It’s great to be back.— NASA (@NASA) April 7, 2026
Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh
