“غروب الأرض”.. صورة تاريخية من القمر توثقها ناسا

لقطة “غروب الأرض” تعيد ذاكرة أبولو





Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

كسوف نادر من الفضاء



إنجاز بشري بعد أكثر من 50 عاماً



تفاصيل جيولوجية غير مسبوقة



تفاعل واسع واستعداد للعودة



نشرت ناسا مجموعة أولى من الصور التي التقطتها مهمة أرتميس 2، كاشفة عن مشاهد غير مسبوقة للجانب البعيد من القمر، في خطوة أعادت إلى الواجهة لحظات مفصلية من تاريخ استكشاف الفضاء.وتصدّرت الصور لقطة حملت عنوان، تُظهر كوكب الأرض وهو يختفي خلف أفق القمر، في مشهد يعكس نظيراً بصرياً لصورة أبولو 8 الشهيرة “شروق الأرض” التي التُقطت قبل أكثر من نصف قرن.وأوضحت الوكالة أن الصورة تم التقاطها يومأثناء تحليق المركبة حول القمر.كما نشرت صورة ثانية بعنوان، توثق لحظة حجب القمر للشمس كما تُرى من مداره، وهي ظاهرة نادرة من هذا المنظور الفضائي.وجاء نشر هذه الصور بعد نجاح طاقم المهمة، الذي يضم رواد الفضاء ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوخ، إلى جانب الكندي جيريمي هانسن، في إتمام رحلة حول الجانب البعيد من القمر، ليصبحوا أول بشر يحققون ذلك منذ أكثر منوخلال تحليق استمر، بلغت المركبة مسافة تجاوزتعن الأرض، مسجلة رقماً قياسياً جديداً يفوق ما حققته مهمات أبولو.وأظهرت الصور أيضاً معالم بارزة مثل حوض “أورينتال”، إضافة إلى فوهات جديدة اقترح الطاقم تسميتها، فضلاً عن تضاريس وعرة تميز الجانب البعيد للقمر، حيث تكثر الفوهات وتندر السهول البركانية.كما رصد الرواد تكوينات غريبة أطلقوا عليها “الخطوط المتعرجة”، إلى جانب ألوان غير مألوفة تميل إلى الأخضر والبني.وأثارت الصور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث وصفها متابعون بأنها “مذهلة” و“آسرة”، فيما عبّر آخرون عن إحساسهم بضآلة الإنسان أمام هذا المشهد الكوني.ومع اقتراب نهاية المهمة، تستعد كبسولة “أوريون” للعودة إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، بسرعة تقارب، قبل الهبوط في المحيط الهادئ باستخدام المظلات.