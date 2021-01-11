مورط في قضية قتل شاب بالمدينة الجديدة ..الاطاحة بمنحرف خطير في حقه 9ضحايا

باب نات -

نجح ليلة أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس واثر مداهمة ليلية من الاطاحة باخطر منحرف بالجهة تورط مؤخرا في جريمة قتل شاب بالقرب من منزلهم بجهة المدينة الجديدة لما نهاه عن الكلام البذئ فتسلح المتهم بسكين وطعنه على مستوى قلبه كما طعن مرافقه على مستوى الظهر .....بالتحري مع المتهم تبين انه من مستهلكي المخدرات ومحل 9 مناشير تفتيش حيث تضرر منه عدة مواطنين بعد سلبهم وتهديدهم بسكين وسيف وانه طعن عدة مواطنين ...باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.