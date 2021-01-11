   Abdelhalim Hafed - أي دمعة حزن  

اوقف في الحرب التى شنها يوسف الشاهد على الفساد ....هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال محمد الفقيه و 16 متهما..

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 10:30 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - باشرت صباح اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي النظر في قضية قمرقية ومصرفية تعلقت برجل الأعمال الموقوف في الحملة التى شنها يوسف الشاهد على الفساد محمد الفقيه و16متهما محالون بحالة سراح ....
وقد قررت المحكمة تأخير القضية تنفيذا للقرار القضائي والبروتوكول الصحي الذي يتم فيه تاجيل قضايا السراح ....

وطلب محامو رجال الأعمال محمد الفقيه الافراج عنه فقررت المحكمة تاجيل القضية أثر الجلسة للنظر في الطلب وتحديد موعد للقضية أثر الجلسة ...

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