الجرندي يستقبل سفير دولة اليمن بتونس

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 08 جانفي 2021، بمقرّ الوزارة عبد الناصر باحبيب، سفير دولة اليمن بتونس.وتناول اللقاء واقع علاقات التعاون الثنائي لاسيما في مجال التعليم العالي والتكوين المهني، حيث أشاد السفير اليمني في هذا الخصوص بالتسهيلات التي يلقاها الطلبة اليمنيون في تونس.كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية خاصة بعد تشكيل حكومة يمنية جديدة تطبيقا لاتفاق الرياض، حيث أكّد الوزير دعم تونس للجهود الأممية لدفع مشاورات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية. مشدّدا على تأييد تونس لجهود استعادة الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة بما يضمن وحدة اليمن ويكفل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.وجدّد عثمان الجرندي دعوة تونس إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتأمين وصول المساعدات في ظل تفاقم المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، ومؤكّدا مساندة تونس للأشقاء اليمنيين في كل المحافل الدولية لاسيما من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.من جانبه، تقدّم السفير اليمني بالتهنئة لبلادنا بمناسبة اضطلاعها برئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي 2021، مثمنا مواقف تونس الرصينة ولاسيما تجاه القضايا العربية، ومؤكّدا في نفس الوقت ثقة المجموعة الدوليّة في الدور الذي تضطلع به تونس في الإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدّوليين.